تباين آراء طلاب ثانوية المنيا حول امتحان الإحصاء

خرج منذ قليل، طلاب الثانوية العامة، بمحافظة المنيا، بعد أداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة بالمنيا في ارتياح كبير من امتحان مادتي الإحصاء والاقتصاد.

وتباينت آراء الطلاب في مادة الإحصاء، وقال الطالب «جمال علي » أن امتحان الإحصاء جاء في متناول الطالب البسيط، مرضيًا لجميع مستويات الطلبة، وكان أغلبه أسئلة عامة ورياضية بحتة لمن هم يعشق الرياضة وسهولتها.

وأضافت "هويدا رفعت "، أن الامتحان جاء بصعوبة في نصف أسئلته، والوقت كان ضيقًا للغاية لحل الأسئلة، ومعبرة عن أن الامتحان جاء فوق قدرات الطالب المتوسط وغير مباشرة، ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام بالمنيا، 40 ألف و704 طلاب منهم 22 ألف و937 طالبًا علمي علوم، و2443 طالبًا علمي رياضة، و15 ألف و324 طالبًا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.