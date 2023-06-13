مبابي.. التفاصيل الكاملة لأزمه اللاعب مع إدارة باريس وحقيقة عرض ريال مدريد

فجرت صباح اليوم الصحافة الفرنسية بخروج نبأ عدم تفعيل كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بند التجديد.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثق بسوق الانتقالات العالمية ،بخصوص أزمه كليان مبابي مع الإدارة الفرنسية .

ونشر فابريزيو رومانو على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تفاصيل أزمة كليان مبابي مع الإدارة البارسية قائلا :"

◉ الوضع متوتر للغاية ، النادي غاضب ؛

◉ باريس سان جيرمان فوجئ بتوقيت كيليان ؛

◉ لدى النادي خطة طوارئ في حالة مغادرته الآن ؛

◉ لا توجد فرصة للمغادرة مجانًا ؛.

◉ لم يتوقع باريس سان جيرمان تسريبات حيث كانت المحادثات جارية.

أصبح عدم تفعيل بند تفعيل موسم إضافي لكليان مبابي شكلت أزمه كبير للإدارة الباريسية بعد رحيل العديد من نجوم الفريق الفرنسي بعد نهاية الموسم المنقضي .

وكانت ترغب إدارة باريس سان جيرمان استكمال مهاجمها مبابي حتي موسم 2025 .

وتسعي إدارة ريال مدريد الميرنجي في دخول صفقة كليان مبابي مُجدد بعد رحيل نجمها كريم بنزيما الذي انتقل إلى اتحاد جدة .

ويسعي فلورنتينو بيريز بعمل ثورة داخل الفريق الميرنجي لتصحيح أخطاء الفريق للموسم الماضي الذي فشل على المحافظة على لقب دوري أبطال أوروبا، وعدم تحقيق بطولة الدوري الأسباني.

ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة دخول إدارة ريال مدريد في صفقة الفرنسي كليان مبابي لتدعيم خط هجوم الفريق .

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أسباب عدم رغبة كيليان مبابي في التجديد وإبلاغ إدارة باريس سان جيرمان في الساعات القليلة الماضية بعدم تمديد عقده ومن ثم الرحيل.

كما فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المفاجأة قبل ساعات، بعدما أكدت أن مبابي رفض تفعيل بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، وبهذا يحق له الرحيل مجانا عقب نهاية الموسم القادم (2023-2024).

مبابي يصدم باريس سان جيرمان

وقرر مبابي عدم تفعيل هذا البند، مما وضع باريس سان جيرمان في موقف حرج لأن ذلك يعني أنه سيرحل بالمجان في 30 يونيو 2024، وبالتالي، بدأ النادي الفرنسي بالتفكير في رحيله الآن للاستفادة المادية مع وجود اهتمام من ريال مدريد الذي لا يفضل النادي الفرنسي بيع اللاعب له بأي مبلغ مالي.

وأفاد التقرير أن مبابي يشعر بأن إدارة باريس سان جيرمان لم تفي بوعودها معه والتي مدد بسببها عقده قبل نهاية الموسم قبل الماضي، ويبدو أن ريال مدريد الإسباني لن يفوت تلك الفرصة، بعدما أعلن النجم صاحب الـ24 عاما تمرده على باريس سان جيرمان.