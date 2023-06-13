أطلب الحماية والتحقيق

أبلغ من العمر 85 سنة وأعيش بمفردى بالعقار رقم 8 بلوك 27 بشارع أحمد عرابى بالمهندسين وهذه الشقة كانت ملكية خاصة لى منذ عام 1957 وعام 2917 قمت بنقل الملكية إلى ابن شقيقى لأننى بدون أبناء وبدون زواج وفوجئت بقيامه بالاستيلاء على رصيدى بالبنك وهو مبلغ 70 ألف جنيه وحررت لشقيقته محضرًا بعد أن وجدت لديها توكيلًا خاصًا منه بالاستيلاء على شقتى وطردى من الشقة، فحررت لها المحضر رقم 4306 لسنة 2023 إدارى العجوزة ومحضر آخر يحمل رقم 14306 لسنة 2023 إثبات حالة إدارى العجوزة، لذلك أطلب التحقيق وتدخل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحمايتى من أبناء شقيقى.

فايزة عباس أحمد

شقة رقم 8 بلوك 27 شارع أحمد عرابى

المهندسين - جيزة