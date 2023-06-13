كمبيوتر "جيوتشانغ" الصيني.. ثورة جديدة في عصر الحوسبة

في عصر البيانات الضخمة بات نموذج التطوير التقليدي لأجهزة الكمبيوتر محدودة حيث تتزايد كمية المعلومات العالمية بشكل كبير وتتضاعف كل عامين وفقًا لما ذكره علماء التكنولوجيا.

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كمبيوتر "جيوتشانغ" الصيني قد يحدث ثورة في علوم الحوسبة الكمية

ووفقًا لتقرير لقناة "سكاي نيوز" كشفت فيه أن كمبيوتر "جيوتشانغ" الصيني قد يحدث ثورة في علوم الحوسبة الكمية، حيث قام علماء جامعة العلوم والتكنولوجيا، بتطوير جهاز الحاسوب الكمي "جيوتشانغ" الذي سمي على اسم نص صيني في الرياضيات يعود لنحو 2000 عام، ويمكن لهذا الحاسوب القيام بالمهام الحاسوبية تلك المستخدمة في الذكاء الاصطناعي لكن بسرعة تفوق أقوى الكمبيوترات العملاقة في العالم بنحو 180 مليون ضعف.

وذكر الباحثون، أن المهام الحاسوبية التي يمكن أن يقوم بها هذا الكمبيوتر العملاق تشمل تعدين وستخراج البيانات والمعلومات البيولوجية والتحليل الشبكي وأبحاث النمذجة الكيميائية، حيث يستغرق الحاسوب العملاق الكلاسيكي الموجود في العالم حاليًا 700 ثانية لتحليل كل عينة حسابية، ونحو 5 سنوات لحل خوارزمية معقدة، إلا أن هذا الحاسوب الكمي "جيوتشانغ" قام بحل نفس الخوارزمية المعقدة في أقل من ثانية.

وقام الفريق العلمي بحل معادلات حاسوبية معقدة شكلت تحديًا للحواسيب التقليدية عبر استخدام مهام هذا الحاسوب الكمي"جيوتشانغ"، وهذا يؤكد مدى أهمية هذا الحاسوب في تحسين قوة الحوسبة بدون زيادة استهلاك الطاقة، في حين تستلك أجهزة الكمبيوتر العملاقة كمية هائلة من الطاقة.

لا يوجد حاسب آلي تقليدي يستطيع القيام بهذه الماهم

وبحسب القائمين على هذا الانجاز، أكدوا أنه لا يوجد حاسب آلي تقليدي يستطيع القيام بهذه الماهم نفسها خلال فترة زمنية معقولة، وأنه ومن غير المرجع أن تؤدي التحصينات التي قد تطرح على الخورازمية أو المعدات الحاسوبية الكلاسيكية لتجاوز هذه السرعة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد "جيوتشانغ" في تحسين الاتصالات الكمية والتي تعتبر أكثر أماناً وسرية من الاتصالات التقليدية، ويعمل ذلك على تعزيز الأمان الإلكتروني وحماية البيانات الحساسة من التهديدات الأمنية.

وعلى الرغم من الإنجازات الهائلة التي حققها "جيوتشانغ"، إلا أنه لا يزال هناك تحديات تواجه تطبيقات الحوسبة الكمية على نطاق واسع، من بين هذه التحديات، توفير الاستقرار، والموثوقية لأجهزة الكمبيوتر الكمية، وتطوير برمجيات متوافقة مع هذه التقنية الجديدة.

ويعد حاسوب "جيوتشانغ" الصيني انجازًا على طريق الحوسبة الكمية الشاملة، التي تعرف كذلك باسم التفوق الكمي بما يضمن تحقيق سرعة هائلة في هذا المجال تحديدًا، وفي المستقبل من المتوقع أن تستمر الأبحاث والتطوير في مجال الحوسبة الكمية، لتحسين الأداء والكفاءة والتطبيقات، وسيكون لهذا النوع من الحواسيب تأثيرًا كبيرًا على العديد من المجالات البحثية، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتطور التكنولوجي.