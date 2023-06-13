إجراء تحليل المخدرات لأكثر من 1200 عامل بمياه سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التحاليل الطبية للكشف عن المواد المخدرة، وذلك لعدد 1226 عاملًا من المرشحين للترقية خلال 1 يوليو من العام الجاري صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأكد أن إجراء تحليل المخدرات شرط من شروط التعيين أو التعاقد أو الترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة وفقًا لأحكام القانون.

وأشار أحمد طلعت مدير إدارة التوظيف وتقييم الأداء أن فريق صندوق مكافحة المخدرات والإدمان يعمل لمدة 4 أيام فى الفترة من 11 إلى 14 يونيه الجارى لإجراء التحاليل على عدد 321 من العاملين بالديوان العام وفرع أخميم وعدد 297 من العاملين بافرع المنشاة وساقلتة وسوهاج وعدد 306 من العاملين بأفرع جرجا والبلينا ودار السلام وعدد 302 من العاملين بأفرع طما وطهطا والمراغة وجهينة.