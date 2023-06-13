إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية " العساكرة" بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن شركة مودرن جاس أطلقت أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة بمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ".

وأكد وزارة البترول أنه تم تنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 مللي بار بأطوال 6400 متر شاملة فرعات المنازل .

وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرية العساكرة بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك .

و تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة .

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 900 عميل بالقرية ، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 26 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.