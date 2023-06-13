السيسي وشياع يؤكدان ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك| فيديو

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين مصر والعراق في شتى المجالات، خاصة على صعيد التعاون الأمني، والتبادل التجاري، والاستثمارات، وتطوير البنية التحتية.

وتبادل الرئيس السيسي، ورئيس وزراء العراق، وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة.

وأكد الجانبان الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وبما يحقق آمال شعوب المنطقة في العيش في سلام واستقرار.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، متابعًا أن مصر حريصة على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

رئيس الوزراء العراقي: العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر

أشاد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين العراق ومصر، مؤكداً حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في قصر الاتحادية، وتأتي زياردة رئيس الوزراء العراقي لمصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم نائبي رئيس الوزراء وزيرَيْ الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

جاء ذلك في كلمة عاجلة مذاعة عبر فضائية إكسترا نيوز.

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