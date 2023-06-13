السيسي: ندعم استقرار وأمن العراق الشقيق| شاهد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتابع الرئيس السيسي أن مصر حريصة على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في قصر الاتحادية.

زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى

وتأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم نائبي رئيس الوزراء وزيرَيْ الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

جاء ذلك في كلمة عاجلة مذاعة عبر فضائية إكسترا نيوز.

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