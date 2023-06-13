أمطار غزيرة وبرق ورعد بمدن وقري البحيرة

شهدت مدن وقري محافظة البحيرة ، منذ قليل موجة من الأمطار الغزيرة ، صاحبها برق ورعد ، ورياح متوسطة ، مثيرة للرمال والأتربة خاصة علي الطريق الصحراوي ووادي النطرون والنوبارية ومركز بدر .

ودفعت الوحدات المحلية بالمراكز الشمالية ،بالمعدات والأطقم للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بالشوارع والميادين بالتنسيق مع شركتي المياة والصرف الصحي والكهرباء ،والحماية المدنية .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

وشددت نائب المحافظ على إستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي .