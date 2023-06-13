التطوير الحضاري: الدولة المصرية قضت تماما على المناطق غير الآمنة (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضاري، إن الدولة المصرية قضت تماما على المناطق غير الآمنة ضمن خطتها التي بدأت في عام 2016، وتم التفكير بالتوازي معها في خطة التنمية الحضارية للمناطق العشوائية أو غير المخططة.

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مليون ونصف مواطن كانت حياتهم على المحك

وأضاف “صديق” في لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تفكر في المستقبل وتضع الخطط الحالية والمستقبلية لاستغلال دعم القيادة السياسية في بناء المجتمع المصري وحل مشكلات المصريين، مشيرا إلى أن مليون ونصف مواطن كانت حياتهم على المحك وتم إنقاذهم من المصير غير المعروف نتيجة تواجدهم في مناطق غير آمنة وخطرة.

السنوات القادمة ستشهد تطويرا في المناطق غير المخططة لكونها ضمن أولويات القيادة السياسية

ولفت الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضاري، إلى أننا حاليا ننفذ مشروعات تنموية وحضارية تحت مظلة الصندوق، موضحا أن السنوات القادمة ستشهد تطويرا في المناطق غير المخططة لكونها ضمن أولويات القيادة السياسية.

وتعد مشكلة العشوائيات واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مصر، حيث تعاني الكثير من المدن والقرى في مصر من وجود عدد كبير من المباني غير الرسمية، التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة وتعتبر خطرًا على السكان والبيئة.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات للتصدي لمشكلة العشوائيات، ومن أهم هذه الإجراءات إعداد خطط شاملة للتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية في المناطق الريفية والحضرية، وتوفير المساكن الرخيصة للفئات الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق.

ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من العشوائيات في مصر، تشديد الرقابة على التعديات العشوائية والهدم العشوائي للمباني غير الرسمية، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتعمير.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الحكومية، مثل برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الفقيرة والعشوائية، وبرنامج "مشروع الأراضي الصالحة للزراعة" الذي يهدف إلى توفير الأراضي الصالحة للزراعة للمواطنين الذين يعيشون في المناطق العشوائية.

وتعمل الحكومة على تحسين جودة المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق العشوائية، بالإضافة إلى تنظيم عملية البناء والتعمير والحد من العشوائيات، وتحسين البنية التحتية في المناطق العشوائية.