الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أسعار الوحدات السكنية في 4 مدن جديدة

وحدات سكنيه جديدة
وحدات سكنيه جديدة فى 4 مدن

كشفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الثلاثاء، بدء طرح شقق جديدة فى 4 مدن  جديدة. 

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وقال اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى تصريحات صحفية، إن الهيئة ستطرح 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعات الهيئة في مدن لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان.

 

وأشار "البارودي"، أنه يمكن الحصول على كراسة شروط الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية والشروط كافة نظير سداد مبلغ قدره 300 جنيه.

 

تستعرض الوفد فى السطور التالية أسعار الوحدات السكنية:

 

أسعار الوحدات السكنية للقاهرة الجديدة:

يصل سعر الشقة الـ 109 أمتار في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، لـ مليون و383 ألف جنيه، حيث يتم سداد 106 ألف جدية حجز دخول القرعة، ثم 213 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 213 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط لـ 42 ألف جنيه.

 

أما الشقة الـ 152 مترًا سجلت مليون و938 ألف جنيه، وتكون دفعة المقدم 148 ألف جنيه.

 

ثم 297 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 297 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط ل، 59 ألف جنيه.

 

أسعار الوحدات السكنية في العاشر من رمضان:

سجلت الشقة الـ 95 مترًا 868 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 64 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 96 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 96 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط ل، 30 ألف جنيه.

 

كما سجلت الشقة الـ150 متر مليون و384 ألف جنيه، ويتم سداد مبلغ 102 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 153 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 153 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط ل، 48 ألف جنيه.

 

أسعار الوحدات السكنية في مدينة بدر:

سجلت الشقة الـ 125 متر مليون و322 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 97 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 164 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 164 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط لـ 46 ألف جنيه.

 

أسعار الوحدات السكنية في مدينة 6 أكتوبر:

 

سجلت الشقة الـ 125 متر مليون و616 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 118 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 178 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 178 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط لـ 57 ألف جنيه.

 

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