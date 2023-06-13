إحالة 133 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خصوصًا فى الأسواق ومحلات بيع أنواع السلع كافة لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة، والطب البيطرى والبيئة.

وأكد أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وأسفرت عن تحرير 133 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر محافظ الدقهلية، إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن السنبلاوين وميت سلسيل وشربين، والمنصورة وبلقاس واجا وميت غمر وجمصة وطلخا، وذلك على مدار يومين وخلال اليوم الأول تم ضبط 62 مخالفة تموينية وخلال اليوم الثاني تم ضبط 71 مخالفة تموينية وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين محاضر تصرف فى دقيق (بكمية 13 شيكارة) ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر تجاوز صرف ( بدال تموينى) ومحاضر تجميع قمح ومحاضر تجميع بطاقات تموينية بعدد 33 بطاقة تموينية ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على 10 أطنان قمح وكميات من السجائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



