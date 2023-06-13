مبابي يعيد الأمل لـ ريال مدريد وصدمة في باريس

يبدو أن مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي بات غامضًا في صفوف نادي باريس سان جيرمان، خاصة عقب إعلانه عدم الرغبة في التجديد للبي إس جي، والتفكير في خوض تجربة جديدة بنادي آخر.

ويتضمن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بند لتفعيل موسم آخر بعد نهاية الموسم المقبل ليستمر حتى يونيو 2025 ولكن بموافقة الطرفين.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أسباب عدم رغبة كيليان مبابي في التجديد وإبلاغ إدارة باريس سان جيرمان في الساعات القليلة الماضية بعدم تمديد عقده ومن ثم الرحيل.

كما فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المفاجأة قبل ساعات، بعدما أكدت أن مبابي رفض تفعيل بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، وبهذا يحق له الرحيل مجانا عقب نهاية الموسم القادم (2023-2024).

مبابي يصدم باريس سان جيرمان

وقرر مبابي عدم تفعيل هذا البند، مما وضع باريس سان جيرمان في موقف حرج لأن ذلك يعني أنه سيرحل بالمجان في 30 يونيو 2024، وبالتالي، بدأ النادي الفرنسي بالتفكير في رحيله الآن للاستفادة المادية مع وجود اهتمام من ريال مدريد الذي لا يفضل النادي الفرنسي بيع اللاعب له بأي مبلغ مالي.

وأفاد التقرير أن مبابي يشعر بأن إدارة باريس سان جيرمان لم تفي بوعودها معه والتي مدد بسببها عقده قبل نهاية الموسم قبل الماضي، ويبدو أن ريال مدريد الإسباني لن يفوت تلك الفرصة، بعدما أعلن النجم صاحب الـ24 عاما تمرده على باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يتربص مصير مبابي

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يراقب وضع مبابي عن كثب خاصة بعد التطورات الأخيرة، حيث أشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال من المبكر القول إن النادي الملكي مستعد للتحرك للتعاقد مع مبابي، خاصة أن إدارة "الميرينجي" كانت تخطط لضمه في 2024 وليس هذا الصيف.

لكن في ظل الوضع المفاجئ، لن يكون من المستبعد أن يقوم ريال مدريد بالتحرك لضم مبابي هذا الصيف، بشرط ضمان تعاون اللاعب وباريس سان جيرمان لإتمام الصفقة، لتجنب تكرار ما حدث في 2022، خاصة بعد رحيل مهاجم الملكي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.