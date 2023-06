مي سلامة أول رائدة أعمال مصرية تدخل قائمة 40 OVER 40 لأفضل المبدعين حول العالم

دخلت رائدة الأعمال المصرية مي سلامة، الشريك المؤسس لكريتيف ساميت Creative Summit ضمن قائمة الفائزين فيCampaign UK المنصة العالمية لــ 40 over 40؛ والمهتمة بمشاركة قصص النجاح والتميز على مستوى العالم، مما يمنح الجميع فرصة لإلهام المجتمع من حوله، لتصبح بذلك مي سلامة أول رائدة أعمال مصرية عربية أفريقية تدخل القائمة التي ضمت أكثر من 40 من الشخصيات الدولية تأثيرا في العالم في مجال الإبداع والإلهام.

ويأتي اختيار مي سلامة كأول رائدة أعمال مصرية، من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء من كبرى الشركات العالمية، معربين انها مصدر إلهام حقيقي للنساء في الصناعة الإبداعية في مصر ومدهش من تمكنها من فعل الكثير للنساء والصناعة في مصر وتقديرًا للدور المحوري والملموس الذي لعبته في مجال التسويق، مدفوعة بفكر قيادي ونجاحها في خلق علامة تجارية متمثلة في كريتيف ساميتCreative Summit ، الذي أصبح أول وأكبر منصة للاقتصاد الإبداعي في مصر والشرق الأوسط لجمع المتخصصين البارزين والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

أعربت مي سلامة، الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع Creative Summit، عن سعادتها وفخرها بدخولها قائمة أفضل 40 مبدع ومبدعة حول العالم كأول مصرية وهو ما يعزز دور المرأة المصرية التي حصلت على مكانتها التي تستحقها خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد على قدرة المرأة المصرية التنافسية وإمكاناتها التي يمكن أن تجعلها في المقدمة بسبب اعتزازها بنفسها والذي من شأنه فتح آفاق جديدة للمرأة المصرية لإلهام النساء ليس في المجتمع المصري وحده بل في العالم أجمع.

وتعد هذه الجائزة هي الثانية في مجال التسويق والإبداع لرائدة الأعمال مي سلامة بعد فوزها العام الماضي في "جوائز المرأة في التسويق" من جوائزWomen in Marketing (WiM) Global ، وذلك ضمن منافسة قوية مع 59 مديرة تسويق مرشحة من مؤسسات عالمية.

وتأتي قائمة 40 over 40 بهدف تكريم المواهب الإبداعية والاعتراف بتميزهم لمساهماتهم البارزة في الصناعات الإبداعية، والأعمال الريادية، والابتكارات الرائدة في التفكير المبتكر. 40 over 40 تحتفل بأولئك الذين يستحقون التقدير لولائهم وتفانيهم وقيادتهم وإرشادهم خلال حياتهم المهنية حتى الآن، والأشخاص الذين أحدثوا تغييرا في العالم للمساعدة في التقدم والنجاح في صناعتنا.