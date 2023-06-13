المصريون بالخارج يشاركون في أكبر تجمع استثماري بالرياض (صور)

صرح عادل حنفي، نائب العام للمصريين بالسعودية، بأنه أقيم بالعاصمة السعودية الرياض على مدار يومين مؤتمر رجال الأعمل العرب والصينيين في دورته العاشرة، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث يأتي المؤتمر ضمن رؤية المملكة 2030، كذلك يعتبرالمؤتمر أكبر تجمع عربي صيني من المستثمرين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والصناعة والتعدين والزراعة والطاقة المتجددة.

ألقى الكلمة الإفتتاحية نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط ، ووزير الإستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ، ووزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب ، وحضر من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الوزيرة رانيا المشاط ، ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ، ونائب رئيس الهيئة الإستشارية الإستثمارية بالصين السيد هو شون هوا .

وأفاد حنفي أنه أتفق الجميع على ماوصلت إليه الصين من تقدم في جميع المجالات المختلفة، وخصوصاً مبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف إلى ربط إسيا وأوربا وأفريقيا بالصين ، كما أشاد المشاركين أيضاً بما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقديم تسهيلات لإقامة الإستثمارات المختلفة على أراضيها في مجال الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة .

كما كان لمصر تواجد ملحوظ من خلال الوزراء المعنيين الحضور ، حيث أشادت الوزيرة رانيا المشاط بما وصلت إليه مصر من تقدم في البنية التحتية ، وتسهيلات في إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين العربي ، وكذلك الإستقرار الأمني التي تشهده البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مما كان له أثر في جلب الإستثمارات العربية ، كما أشارة الوزيرة في كلمتها عن محور قناة السويس وكيفية إستغلاله في إقامة المشروعات الصناعية .

كما أضاف حنفي أنه بعد الكلمات الرئيسية لأصحاب السمو والمعالي الحضور بدء المؤتمر في عقد الجلسات الحوارية على مدار يومين ، التي شملت القطاع المالي وتعزيز نمو الأعمال العربية الصينية ، والشراكة نحو الرخاء ، و الإقتصاد الرقمي والذكاء الإصطناعي إطلاق العنان للإنتاجية والنمو ، و صناعة التعدين والمعادن كقطاعات رئيسية تواكب متطلبات المستقبل ، وأخيراً الرعاية الصحية والتقنية الحيوية والتي من خلالها تحدث وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار .

وأشاد حنفي بتواجد مجمع عمال مصر (الصناعي - الزراعي - التعليمي التدريبي) برئاسة المهندس هيثم حسين الذي أكد أن مشاركة مجمع عمال مصر تأتي ضمن خطة التوسع الإستثماري بالمملكة العربية السعودية ، وكذلك جذب الإستثمارات الخليجية للسوق المصري في القطاعات المختلفة سواء الصناعية ، والزراعية ، والثروة الحيوانية ، والثروة السمكية ، والتدريب ، و الذكاء الصناعي ، وفتح العديد من فرص العمل للشباب المصري في سوق العمل الخليجي ، وكذلك إتاحة العديد من فرص الإستثمار والمشاركة الفعالة في العديد من المشروعات الصناعية الكبرى ، ولعمل شراكات والإستحواذ على المصانع المتعثرة والمتوقفة في الدول المختلفة .

وبختام المؤتمر تم توقيع أتفاقات تجارية وفرص إستثمارية مابين الدول المشاركة والمملكة العربية السعودية تجاوزت 10 مليار دولار ، مع العلم أن عدد الدولة المشاركة بالمؤتمر بلغ 26 دولة ، وعدد المستثمرين المشاركين بالمؤتمر 3500 مستثمر ، وعدد المتحدثين بلغ 150 متحدث بالجلسات الحوارية ، على أن يقام المؤتمر في نسخته الحادية عشر بدولة الصين في عام 2025 .