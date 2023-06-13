المشدد 10 سنوات لشقيقين أحدثا عاهة مستديمة لشاب بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمتهما المصاريف الجنائية، لإدانتهما بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لشاب، بسبب خلافات مالية بينهم.

وتعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام المنقضي 2022، عندما أحالت النيابة العامة كل من: "إبراهيم. ت. إ"، وشقيقه محمد، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بإحداث جرحًا بالمجني عليه "تامر. الـ. س"، وتسببا في إصابته بعاهة مستديمة.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين بالتعدي على المجني عليه عمدًا بأن استدرجاه لمقابلتهما، وما إن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بالضرب بواسطة سلاح أبيض عبارة عن "سنجة"، وذلك حال مساعدة المتهم الثاني له للشد من أزره فأحدثا ما به من إصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في إعاقة في نهاية حركة ثني الركبة، والتي قدرت نسبتها بنحو 10% على النحو المبين في التحقيقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.