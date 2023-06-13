الهلال السعودي يفاوض لويس البيرتو ويقدم عرضًا كبيرًا

فتحت إدارة نادي الهلال السعودي باب التفاوض مع النجم الاسباني لويس البيرتو للتعاقد معه ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال قدم للاعب عرضًا جيدًا حيث بلغت قيمة الراتب (8) مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ (12) مليون يورو لنادي لاتسيو الايطالي مقابل التخلي عن خدمات اللاعب.

وذكرت التقارير أن اللاعب يُريد الانتقال للنادي السعودي وأن هناك اجتماعات سابقة تم عقدها بين الطرفين أبدى فيها ترحيبًا كبيرًا بخوض التجربة في المنطقة العربية.

ويسعى الهلال لإبرام أكثر من صفقة مميزة خلال الميركاتو الصيفي الجاري لدعم الفريق بعد قرار رحيل أكثر من لاعب أجنبي بالفريق وعلى رأسهم المهاجم النيجيري إيغالو ولاعب الوسط ماثيوس بيريرا.

عرض خيالي يقرب لوكاكو من النصر السعودي

قدم نادي النصر السعودي عرضًا خياليًا للتعاقد مع النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي وذلك ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وتسعى إدارة النصر بكل قوة من أجل حسم المزيد من الصفقات العاليمة بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل دعم الفريق لتحقيق لقب الدوري النسخة المقبلة والمشاركة في دوري الأبطال.

وذكر موقع Goal الشهير في تقرير له اليوم الثلاثاء أن روميلو لوكاكو كان متواجدًا في المملكة العربية السعودية يوم أمس الأثنين للقاء مع إدارة النصر والاستماع إلى العروض المقدمة له.

وأكد موقع جول أن النصر عرض على اللاعب التوقيع على عقد لمدة موسمين مقابل الحصول على راتب 25 مليون يورو سنويًا.