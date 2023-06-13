السعودية.. كيفية تجديد وإصدار رخصة العمل

السعودية.. توفر وزارة العمل في المملكة العربية السعودية للمقيمين داخلها تجديد رخصة العمل إلكترونيًا، وهو ما جعل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، يبحثون عن تفاصيل تجديد رخصة العمل السعودية 2023.

المملكة العربية السعودية

ويوفر مكتب العمل في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الأخرى بعيدًا عن تجديد رخصة العمل، والتي من بينها الاستعلام عن فترة سريان رخصة العمل، والاستعلام عن أي عامل وافد عبر استخدام رقم الإقامة التابع له.

كيفية تجديد رخصة العمل السعودية 2023

يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية.

يجب تحديد المؤسسة، والنقر على تجديد أو إصدار رخصة عمل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة منك لتجديد رخصة العمل.

إدخال المعلومات حول العمالة الوافدة التي ترغب في استخراج رخصة العمل لهم.

يجب التأكد من صحة البيانات.

التأكد من وجود قيمة الرسوم المطلوبة.

يجب سداد الرسوم من خلال أي بنك.

أنواع التأشيرات لزيارة السعودية

وفي سياق آخر هناك أنواع مختلفة من تأشيرات الزيارة للأجانب، للملكة العربية السعودية، بغية دخول البلاد سواء للعمل أو لأغراض السياحة، ونذكر من بينها التالي:

- تأشيرة زيارة عمل، وهي مخصصة للأفراد، الذين يحتاجون إلى زيارة المملكة العربية السعودية للقيام بأنشطة متعلقة بالعمل، مثل حضور الاجتماعات أو المؤتمرات.

- تأشيرة زيارة عائلية، يتم منح هذه التأشيرة للأفراد، الذين لديهم أقارب مقيمون في المملكة العربية السعودية، ويرغبون في زيارتهم

- تأشيرة زيارة سياحية يتم إصدار هذه التأشيرة للأفراد، الذين يرغبون في زيارة المملكة العربية السعودية لأغراض السياحة.

- تأشيرة الحج والعمرة، ويتم إصدار هذه التأشيرات للمسلمين، الذين ينوون زيارة المملكة العربية السعودية، لأغراض أداء مناسك الحج أو العمرة.

القنصلية المصرية بجدة

وتجدر الإشارة إلى أنه تلقت وزارة العمل، الأحد الماضي تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن بحث شكوى عمالية مقدمة من المواطن ف. ي. ع والتى يتضرر فيها من عدم الحصول على مستحقاته لدى شركة بن لادن، والذى تعرض فيها للإصابة بصعق كهربائى أثناء تأدية عمله.

وتم التفاوض مع الشركة وديا والحصول على مستحقات العامل المالية واستخراج تأشيرة خروج للعامل، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج وتقديم أوجه الرعاية والحماية والمساعدة للعمالة المصرية الموجودة في الخارج.