سياسي أوكراني: من المبكر الحكم على نجاح العملية العسكرية المضادة

قال رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن الجيش الأوكراني تمكّن من اجتياز الدفاعات الأولى لنظيره الروسي في مدينة "كريفي ريه"، وقتل مسؤول العمليات العسكرية الروسية هناك.

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الخسائر التي تتكبدها كييف في هذا الهجوم المُضاد مقبولة ومتوقعة

وأضاف “أبو شمسية” خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن هذه المواجهات تأتي ضمن العملية الاستراتيجية التي ينفذها الجيش الأوكراني في الوقت الحالي، مُؤكدًا أن الخسائر التي تتكبدها كييف في هذا الهجوم المُضاد مقبولة ومتوقعة.

من المُبكر الحكم على مدى نجاح العملية العسكرية الأوكرانية

وأشار إلى أنه لا يزال من المُبكر الحكم على مدى نجاح العملية العسكرية الأوكرانية، خاصةً أنها تحتاج الوقت الكافي للوقوف على نتائجها ومدى قدرتها على تغيير مسار الحرب الروسية الأوكرانية الممتدة منذ 16 شهرًا.

القوات الأوكرانية نجحت في استعادة عدة قرى كانت تحت السيطرة الروسية

وكانت القيادة العسكرية في أوكرانيا، ذكرت أمس الاثنين، أن قواتها تخوض معارك ضارية في بؤر قتالية على الخطوط الأمامية، ونجحت في استعادة عدة قرى كانت تحت السيطرة الروسية في المرحلة الأولى من الهجوم المُضاد.

أوكرانيا أحرزت تقدمًا في قرى بلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا

بينما أعلنت أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، أن قواتها أحرزت تقدمًا في قرى بلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا، بمنطقة دونيتسك، فيما أشار بعض المدونين العسكريين الروس البارزين إلى أن القتال ما زال مُستمرًا في ماكاريفكا.