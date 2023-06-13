رفع 1220 طن من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشوارع المنصورة

نفذ جهاز نظافة وتجميل المنصورة حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة..

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه تم رفع 1220طن من القمامة و المخلفات الصلبة والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة..واوضح " مختار"انه قد شارك في الحملة معدات وعمال جهاز النظافة ومعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وباشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية..

وأكد أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل عملا علي راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفي اطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

وباشرت الحملة اعمالها باشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والاستاذ عماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزله وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الامديد حيث شملت الاعمال رفع المخلفات الصلبه من طريق المنصوره السنبلاوين و طريق عزبه الصفيح وخلف مبني الرقابه الاداريه و رفع الاتربه بشارع محمود شاهين وشارع الترعه وعبد السلام عارف و تقليم الأشجار بمحيط مديريه الشئون الصحيه بالدقهليه ودهان وغسيل الارصفه بشارع عبد السلام عارف ورفع الاتربة والمخلفات وناتج تقليم الاشجار من جميع المناطق التي شملتها الحملة..

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية..