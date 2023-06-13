ندوة إعلامية عن" الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية" بالشرقية

نفذت داليا صلاح، أخصائية الإعلام بمجمع إعلام الزقازيق، ندوة سكانية عن الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية وذلك بقاعه المجمع، برعاية وإشراف أمل رشدي مدير عام المجمع.

حاضر في الندوة محمود داؤود، مؤسس البرنامج المصري الإنمائي ومدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، ودار اللقاء عن التحديات السكانية في مصر، مثل زيادة النمو السكاني بشكل لا يتلائم مع النمو الإقتصادي، الأمر الذي يؤثر على جهود: التنمية،والفقر، وانخفاض نسب التشغيل بين الاناث، والبطالة، ونسبة الأمية.

وعدى مؤسس البرنامج المصري الإنمائي، إلى التوسع في عمليات التنمية والاستثمار في قطاع الزراعة، مثلما قامت به مؤخرا بعض الدول الآسيوية، ولفت إلى الخطط التي يجب أن يكون عليها قطاعي الصناعة والزراعي، والعمل على مكافحة الأمية بين الإناث، والتركيز علي دور أكبر للرجل، وتدريس مناهج ذات صله بتلك القضايا، ودعم تمكين المرأة والفتاة المتسربة من التعليم، مع الإهتمام ببرامج تأهيل المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحدث عن أهمية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والسلام الإجتماعي.