أمطار ورعد في منتصف شهر يونيو بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار رعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تزامنا مع منتصف شهر يونيو الجاري، بعدما تحسن حالة الطقس وأصبح ربيعيا غانما.

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن الأمطار التي سقطت كانت امطار رعدية استمرت لدقائق دون تأثير على حركة المواطنين، وبالتحديد الطلاب الذين يخوضون امتحانات اليوم، مؤكدة متابعة الوضع خلال الساعات المقبلة.



يأتي ذلك مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعودة سقوط أمطار متوسطة بنسبة 20%، فيما تبلغ سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس.

وأوضحت أنه يصاحب السحب الرعدية سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية