الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

237 درجة الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام بالغربية

أرشيفية
أرشيفية

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنسيق ‎القبول في الثانوي العام والخاص، والخاص الفندقي، والفني للعام الدراسي 2023-2024. 

جاء ذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 22 /23.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام 

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام (237) درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص(175) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي (155) درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.

كما تقرر قبول طلبة الإعدادية المهنية بالمدارس الصناعية من مجموع (180) درجة، وقبول طلبة الإعدادية المهنية الزراعية من مجموع (120) درجة على أن يتم قبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بجميع مدارس التعليم الفني بمختلف النوعيات طبقا لترتيب المتقدمين حسب المجموع الأعلى ووفقا للكثافة المقررة.

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