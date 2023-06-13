جنوب سيناء: إقامة حديقة مركزية بكل مدينة لتكون متنزه ومتنفس للأهالي

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بإقامة منطقة مخصصة للأطفال مزودة بألعاب وكافتيريا وحمامات ومقاعد للأسرة، داخل الحديقة كما وجه بإقامة حديقة مركزية بكل مدينة لتكون متنزه ومتنفس للأهالي بها.

وإن الدولة تسعى للتوسع في المناطق الخضراء التي تعد جزءًا من خطة التحول إلى الأخضر، طبقًا لنتائج قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، التي عُقدت في نوفمبر من العام الماضي، مشددًا على ضرورة توفير وسائل جذب للمواطنين داخل الحدائق.

وخلال الجولة تفقد محافظ جنوب سيناء بعض أعمال رصف الطرق وتركيب البلدورات ضمن أعمال الرصف والتجميل بالمدينة بخطة العام المالي 2022/ 2023.

كما تفقد المحافظ عددًا من إدارات مجلس المدينة منها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وأشاد المحافظ بتجربة المدينة في إطار التكافل الاجتماعي حيث يتم تجميع الملابس من المتطوعين من أهالي لتوفيرها للأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والأيتام من أهالي المدينة ووجه المحافظ بأن يتم ذلك في سرية للحفاظ علي كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.