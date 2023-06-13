محافظ جنوب سيناء يشدد على تزيين المدن استعدادًا لعيد الأضحى

خلال ترأسه مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات وفي إطار المتابعة الدورية للإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الجارية شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعليمات ومواعيدها المحددة لتنفيذ المشروعات.

وتابع مع وكيل وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية من الدقيق والأرز واللحوم وأوضح وكيل الوزارة وجود أرصدة كافية من السلع الأساسية ووجه المحافظ بتوفير كافة احتياجات مدينة نويبع تزامنا مع بدءًا الحج البري اعتبارًا من اليوم لضمان راحة المسافرين.

كما وجه المحافظ بإقامة احتفال أول أيام العيد بمدينة الطور لتوزيع أجهزة كهربائية للمقبلين على الزواج وتزامنًا مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وإقامة حفلات فنية بالاشتراك مع فريق كورال نويبع وباقي فرق الثقافة، وأثنى المحافظ على المبادرات الخيرية بالمحافظة والتي تسعى لتوفير الملابس للمحتاجين بأسلوب لائق.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكريم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية والطالبتين حبيبة محمد مسعد خضر وريماس محمد متولي قاسم بالشهادة الابتدائية الأزهرية ووالدتهما لحصولهما على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 100% مشيدًا بجهود المنطقة في الارتقاء بمستوى أبناء جنوب سيناء.

وحث المحافظ على ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود وحشد الطاقات خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة المواطنين مزيد من الإنجازات على أرض المحافظة واستعداد للفعاليات والأحداث المهمة التي تشهدها المحافظة. كما سلط المحافظ الضوء على أهمية قبول الآخر والتعاون ونبذ المشاعر السيئة من أجل بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وأكد المحافظ أهمية التكاتف وتقديم الأفكار والمقترحات الخاصة بالمحافظة أمام كبار المسؤولين بالدولة لإيجاد حلول سريعة لتخفيف العبء على المواطنين، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي والمرونة والابتكار لتحقيق أكبر قدر من الأهداف.

وأشاد اللواء خالد فودة بإجراءات سير امتحانات الثانوية العامة، وتطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحان ووجه بضرورة الالتزام بهذا الانضباط حتى نهاية فترة الامتحانات.

وتابع المحافظ آخر أعمال التطوير بمدينة سانت كاترين، وشدد على ضرورة متابعة أعمال الصيانة وتوفير كافة المستلزمات لإصلاح الأعطال بشاشات العرض على كورنيش 'طور سيناء وكذلك أعمال التشجير والتجميل بما يليق بمكانة المدينة.