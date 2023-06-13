تكليف أكرم كمال بالإشراف على القطاع العقارى والتطوير المؤسسى لمجموعة شركات شارم دريمز

صرح الدكتور حمادة أبو العنين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شارم دريمز بأنه قد تم تكليف وإسناد مهام إشرافية إضافية لأكرم كمال تتمثل فى الإشراف على «القطاع العقارى» و«التطوير المؤسسى» وذلك تماشياً مع سياسة المجموعة والخطة الموضوعة نحو النمو والتطوير وريادة الأعمال.

يذكر أن أكرم كمال قد التحق بالعمل فى مجموعة شركات شارم دريمز منذ عام 2008 حيث يشغل منصب العضو المنتدب لشركتى «رواد مصر للاستثمار السياحى» المالكة لفنادق الفيروز وكور النويبع بجنوب سيناء وفندق برج العرب بالساحل الشمالى وكذلك شركة «رواد مصر لفنادق البحر الأحمر» المالكة لفندق القصر القديم بسهل حشيش الكائن بمدينة الغردقة.

كما أن أكرم كمال يشغل عضوية مجلس الإدارة (غير تنفيذى) بشركات المجموعة الأخرى المتمثلة فى شركة «شارم دريمز للاستثمار السياحى» «وشركة كونكورد للتنمية السياحية» بالإضافة إلى الشركات الأخرى الشقيقة والتابعة لمجموعة شركات شارم دريمز.

والجدير بالذكر أن أكرم كمال يمتلك خبرة ٣٨ عاما فى مجال صناعة السياحة والفنادق منذ تخرجه من قسم إدارة الفنادق بكلية السياحة وتدرجه فى المجال العملى من خلال وظائف مختلفة فى سلسلة فنادق الشيراتون والهيلتون وإنتركونتيننتال حيث شغل منصب مديراً للمبيعات بمصر ومنطقة الخليج.

كما تنوعت خبراته العملية فى العمل الخاص فى مجالات المبيعات والتسويق والتطوير العقارى والتدريب وتطوير الموارد البشرية.

وسبق له أن شغل منصب وكيل المبيعات والتسويق لبعض من سلسلة فنادق ونوادى الإجازات لشركات الإدارة العالمية فى مصر، بالإضافة إلى قيامه بتدريس المبيعات والتسويق بالجامعة الأمريكية ومعاهد التدريب الخاصة.