الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

لحظة اعتقال بريطاني تسلق خامس أطول برج في العالم.. فيديو

لوت وورلد
لوت وورلد

اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية شابا بريطانيا بعد تسلقه برج "لوت وورلد"، بلا أي معدات، ووصوله إلى الطابق الـ73.
وبحسب البيان الصادر عن محطة سونغبا للإطفاء في سيئول، فقد انتشرت تقارير حول إقدام شاب في العشرينات من عمره، على تسلق المبنى الذي يعتبر خامس أطول بناء في العالم، والمكون من 123 طابقا دون أي معدات ووسائل حماية.


ووصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحدث وأنقذت الشاب عن طريق استخدام قمرة خاصة بالصيانة متواجدة في البناء، ليتم بعد ذلك إدخال الشاب إلى داخل البناء.
وسلمت فرق الإنقاذ الشاب إلى الشرطة بعد معاينته من قبل الأطباء الذين أكدوا وجود جرح في ركبته اليمنى.

 

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