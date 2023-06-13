السعودية تتيح تسهيلات جديدة للراغبين في أداء العمرة

جددت الهيئة السعودية للسياحة، ترحيبها بالسياح من جميع أنحاء العالم، وأكدت على أهمية التسهيلات الجديدة التي تمكن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة الشنجن، وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة؛ من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية وذلك لأداء العمرة خارج موسم الحج، أو السياحة في ربوع المملكة أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وتضاف التسهيلات الجديدة، إلى التسهيلات المقدمة مسبقًا لنفس الفئات، والتي يمكنها الحصول على التأشيرة للمملكة عند الوصول.

ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا لجهود منظومة السياحة السعودية، وشركاءها من الجهات الحكومية المختلفة لتقديم المزيد من التسهيلات للقادمين إلى المملكة،واستمرار العمل على إثراء تجارب الزوار وتسهيل رحلتهم إلى الوجهات السياحية السعودية، للاستمتاع بالتجارب الملهمة والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والفعاليات المتنوعة في جميع مناطق المملكة؛ طوال العام.

وبإمكان المسافرين إلى المملكة والراغبين في الحصول على تأشيرة سياحية؛ زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية (www.mofa.gov.sa)، للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات الهامة، والتسهيلات المقدمة،

وكانت التأشيرة السياحية الالكترونية قد دشنت في الربع الأخير من العام 2019؛ وتوالت القرارات الصادرة لاستيعاب شرائح جديدة في كل خطوة؛ للإسهام في جذب المزيد من الزوار؛ وضمان سلاسة تجربة السائح؛ وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ الساعية لترسيخ مكانة السعودية؛ على خارطة السياحة العالمية.

كما يتيح موقع «روح السعودية» (www.visitsaudi.com/ar/travel-regulations) لكافة زوار المملكة؛ من تحديد نوع التأشيرة المناسبة بعد إدخال المعلومات الأولية؛

ويمكن الاطلاع على حزمة من الباقات السياحية المتنوعة وأجندة الفعاليات النوعية والعالمية، والعديد من التجارب السياحية الملهمة، كما تتوفر العديد من الخيارات والباقات لإثراء تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز العناية بالسائح على الرقم (930) الذي يستقبل الاستفسارات والملاحظات بأكثر من ثمان لغات على مدار الساعة،

أو التواصل مع حساب AskVisitSaudi@ بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر».

