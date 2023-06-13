سماح أنور تبتعد عن مواقع التواصل بعد إطلالاتها غير المألوفة

أعلنت الفنانة سماح أنور، توقفها عن التواصل مع جمهورها عبر "السوشيال ميديا" خلال الفترة المقبلة.

وظهرت الفنانة سماح أنور خلال مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، أوضحت خلاله سبب توقفها عن الظهور في بث مباشر كما اعتاد متابعيها في الآونة الأخيرة.

وكشفت سماح أنور أنها لن تستطيع التواصل مع متابعيها بشكل شخصي كما جرت العادة، وستكتفي بالظهور عبر أعمالها الفنية.

إطلالات غريبة من سماح أنور

واعتذرت الفنانة سماح أنور لمتابعيها عبر "فيسبوك"، مؤكدةً أنها ستلتقي بهم في أعمال فنية جديدة، تتمنى أن تلقى إعجابهم، وختمت: "أشكركم على متابعتي بشكل شخصي على مدار الـ3 أعوام الماضية. أتمنى لكم كل الخير والسعادة".

الفنانة سماح أنور

جاءت هذه الخطوة، بعد أيام من مشاركة "سماح" لمجموعة صور عبر "فيسبوك"، ظهرت فيها بإطلالات غريبة.

من أبرز هذه الصور، ظهور الفنانة المصرية بتاج ونظارة غريبة، ما أثار دهشة متابعيها.

كما تساءل فريق من الجمهور عن سر الظهور بهذا الشكل، وهل السبب مشاركتها في عمل فني جديد.

قبل هذه الإطلالات، شنت "سماح" هجومًا على أصحاب العقارات، بعدما رفض مالك المبنى الذي تقيم فيه وضع لافتة تحمل اسم والديها.

الفنانة سماح أنور

وقالت "سماح" حينها إنها تقدمت بشكوى ضد صاحب العقار لرفضه وضع اسمي والديها الكاتب أنور عبدالله ووالدتها والفنانة سعاد حسين، مشيرة إلى تعرض المبدع المصري للحرب والتهميش، على حد قولها.

من هي سماء أنور؟

ولدت سماح أنور عبدالله في 22 أبريل 1965، وسط أسرة تعشق الفن وتقدسه، فوالدها هو الكاتب المصري الكبير الراحل أنور عبدالله، ووالدتها هي الفنانة المصرية سعاد حسين.

ودرست الفنانة المصرية اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة، وبعد ذلك احترفت العمل في السينما والتلفزيون، وتميزت بأدوار الفتاة القوية، ويحتوي سجلها الفني على 70 فيلما أبرزها "نساء صعاليك، شياطين الشرطة، السجينتان، حالة تلبس، بنت مشاغبة جدا، اقتل مراتي ولك تحياتي".

كما شاركت في بطولة ما يقرب من 40 مسلسلا أهمها "ذئاب الجبل" بجانب الفنان أحمد عبدالعزيز، والذي أحدث ضجة كبيرة وقت عرضه، وأصبح بمرور الوقت من أهم كلاسيكيات الدراما المصرية.