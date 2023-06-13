سمير سعيد تكشف مفاجأة عن أغنيتها إنسان آلي.. فيديو

قالت الفنانة سميرة سعيد "الديفا"، إن أغنية "إنسان آلي" قديمة بكلماتها وألحانها منذ عام 2015، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن تطرح في ذلك الوقت، لكن أضافت لها تجديدات بسيطة وطرحتها هذه الأيام.

وأضافت أن أغنية إنسان آلي تعبر عن مشاعر كل إنسان سيطرت عليه ضغوطات الحياة، قائلة" قطار الحياة فارمنا كلنا، وأننا ضحايا لما يحدث حولنا مع وجود السوشيال ميديا وكثرة الفيديوهات المليئة بالآراء المختلفة، كما أصبحنا مدمنين لها لمعرفة ما يحدث حولنا".

وتابعت: “مستقبلين طوال الوقت لأشياء تؤثر علينا بالسلب بطريقة غير مباشرة”، مضيفة أنها انتهت من ألبومها بأغنية طربية، قائلة: "رجعت لطرب زمان اللي كنت بعمله أيام بليغ حمدي"، وأغنية أخرى بعيدة عن الطرب من كلمات شادي نور، وبلال سرور، مضيفة أنهم اكتشاف منذ أغنية "ما حصلش حاجة، وهواها".

وأثنت على أغانيها قائلة: "هما فنانين ومكملة معاهم وبيحبوا التجديد، وعنهم طموح وأفكار مختلفة"، لافتة أن بداخلة طفلة رغم كبر سنها ودائما تسعى للتجديد لآخر لحظة في حياتها.

إنسان آلي جمعت مليون مشاهدة

جمعت أحدث أغنيات الديفا سميرة سعيد، وهي “إنسان آلي”، أكثر من مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وهي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح .

جاء ذلك خلال مدخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي مصر” الإثنين.