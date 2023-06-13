الثلاثاء 13 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

سمير سعيد تكشف مفاجأة عن أغنيتها إنسان آلي.. فيديو

الفنانة سميرة سعيد
الفنانة سميرة سعيد "الديفا"

قالت الفنانة سميرة سعيد "الديفا"، إن أغنية "إنسان آلي" قديمة بكلماتها وألحانها منذ عام 2015، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن تطرح في ذلك الوقت، لكن أضافت لها تجديدات بسيطة وطرحتها هذه الأيام. 

وأضافت أن أغنية إنسان آلي تعبر عن مشاعر كل إنسان سيطرت عليه ضغوطات الحياة، قائلة" قطار الحياة فارمنا كلنا، وأننا ضحايا لما يحدث حولنا مع وجود السوشيال ميديا وكثرة الفيديوهات المليئة بالآراء المختلفة، كما أصبحنا مدمنين لها لمعرفة ما يحدث حولنا". 

txt

سميرة سعيد تتخطى المليون الأول بـ انسان آلي

txt

سميرة سعيد تجمع أكثر من 700 ألف بـ "انسان آلي"

 

وتابعت: “مستقبلين طوال الوقت لأشياء تؤثر علينا بالسلب بطريقة غير مباشرة”، مضيفة أنها انتهت من ألبومها بأغنية طربية، قائلة: "رجعت لطرب زمان اللي كنت بعمله أيام بليغ حمدي"، وأغنية أخرى بعيدة عن الطرب من كلمات شادي نور، وبلال سرور، مضيفة أنهم اكتشاف منذ أغنية "ما حصلش حاجة، وهواها".

 وأثنت على أغانيها قائلة: "هما فنانين ومكملة معاهم وبيحبوا التجديد، وعنهم طموح وأفكار مختلفة"، لافتة أن بداخلة طفلة رغم كبر سنها ودائما تسعى للتجديد لآخر لحظة في حياتها.

إنسان آلي جمعت مليون مشاهدة

جمعت أحدث أغنيات الديفا سميرة سعيد، وهي “إنسان آلي”، أكثر من مليون مشاهدة خلال أسبوع  من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وهي من  كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح .

جاء ذلك خلال مدخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي مصر” الإثنين.

مواد متعلقة

باربارا هامبرت: أحلم بالمشاركة فى ماراثون ٢٠٢٤.. ولن أعتزل حتى تصرخ مفاصلى

وزير الزراعة يوجه قيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات لمتابعة حصاد وتوريد القمح

إقبال بالطوابير على توريد القمح.. فيديو

5 ملايين طن السعة التخزينية لصوامع القمح (فيديو)

91 شمعة تضىء سماء العالم

ندوة تثقيفية بعنوان "مكانة الوطن فى الإسلام" بمسجد العوام بمطروح

التموين: وصول نسب توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن

16 طن مساعدات طبية وغذائية هدية مصر إلى لبنان
الجريدة الورقية