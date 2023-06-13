طريقة اختيار أفراد وضباط صف قوات الصاعقة.. فيديو

قال اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، قائد قوات الصاعقة، إنه يجري انتقاء ضباط الصف أثناء تواجدهم في معهد ضباط صف المعلمين للانضمام إلى قوات الصاعقة بشروط معينة.

وأضاف أنه يجري انتقاء المجندين من خلال هيئة التنظيم والإدارة فرع الانتقاء والتوجيه من خلال شروط، وهي الحاصلين على المستوى الطبي أ، وإجراء فحوصات طبية صحية ونفسية للتأكد من قدرتهم على الخدمة في قوات الصاعقة، لافتا إلى أنهم يبدأون بعد ذلك في مرحلة التأهيل ليكون فرد صاعقة قادر على الخدمة.

وتابع أبو الفتوح أنه هناك اهتماما بالقدرة البدنية والاعتماد على كفاءة العنصر البشري، لأن من مهام فرد الصاعقة تتطلب أن يقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام تصل إلى 50 كيلو، مضيفا أن من خلال التدريب يجري التعرف على قدرة الفرد على قطع هذه المسافات الطويلة وتحمل العطش، والكفاءة الذهنية والنفسية.

لقاءات توعوية بحروب الجيل الرابع والخامس

وأكد أن هناك لقاءات ومحاضرات لفرد الصاعقة لتوعيته من حروب الجيل الرابع والخامس وحرب المعلومات والشائعات، لافتا إلى أن هناك تدريب يطلق عليه تطعيم المعركة وهو تدريب الفرد على ظروف مشابهة لظروف المعركة من حيث الضغط البدني والنفسي، والقدرة على التحمل، وعبوره من موانع تدرج صعوبتها كلما يتعمق في الميدان.