الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

دب يصدم رواد شاطئ أمريكي.. خرج من الماء فجأة (فيديو)

دب
دب

صُدم رواد أحد شواطئ ولاية فلوريدا الأميركية، عندما ظهر دب صغير في الماء وهو يسبح جنبا إلى جنب مع البشر، قبل أن يخرج راكضا نحو الشاطئ.

والتقط العديد من زوار الشاطئ المزدحم في ديستن بولاية فلوريدا، صورا ومقاطع فيديو لصغير الدب الأسود وهو يسبح في خليج المكسيك، ثم يشق طريقه إلى الشاطئ وسط دهشة زوار المنطقة.


والغريب أن مرتادي الشاطئ تجمعوا ليشاهدوا الدب ويصوروه، بدلا من الهروب من المكان، قبل أن يفر هو نحو الكثبان الرملية بعيدا عن البشر.

ولا يزال من غير المعلوم كيف وصل الدب إلى الشاطئ، أو لماذا كان داخل المياه.
 

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