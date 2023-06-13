الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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قوات الصاعقة تعبر مياه المجاري وتسير تحت النار.. فيديو

تدريبات الصاعقة
تدريبات الصاعقة

يخوض رجال الصاعقة تدريبات بدنية شاقة في ظروف صعبة حتى يستطيعوا مواجهة المخاطر بسهولة إذا وضعوا في موقف خطير.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضها برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" عبور قوات الصاعقة بركة من مياه المجاري وسيرون تحت أجسام مشتعلة أثناء تدريباتهم.

تدريبات الصاعقة تجعل الجنود مستعدين للقتال الحقيقي

وقال اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة، إن التدريبات تدور في إطار التحميل البدني والنفسي على الفرد، موضحًا أنهم يتعمدون مرور الجنود في مياه المجاري حتى يكون مستعدا إذا تطلبت المهمة أو القتال الحقيقي منه أن يسبح في مياه مصرف أو ترعة أو بركة.

وأوضح قائد قوات الصاعقة، أن البعض يكون لديه رهاب من السباحة في المياه فيجب كسر الخوف في التدريبات، مضيفًا أن الفرد بعد دخول ميدان المعركة أكثر من مرة تختلف قدرته على التحمل وتنفيذ المهمة وإطاعة الأوامر لأنه تخطى أصعب التدريبات.

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