أكبر عملية احتيال في تاريخ أمريكا .. فيديو

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي، إن الولايات المتحدة الامريكية تعرضت لأكبر عملية احتيال بلغت 280 مليار دولار من أموال كورونا، متابعا أن ذلك حدث باستغلال بطاقات موتى وسجناء فيدراليين لصرف الإعانات خلال فترة جائحة كورونا لمساعدة الأفراد من خلال البطالة.

ولفت إلى أن سببها الأساسي هو عدم وضوح القانون وقتها، مضيفا أنها لم تكن عملية فساد من السلطة لكنها نابعة من الشعب، ولم يتكرر ذلك كثيرا في أمريكا بسبب القوانين الصارمة وصدور عقوبات شديدة للمخالفين.

وتابع أن الظروف ساعدت المواطنين على الفوضى وسهولة النصب والاحتيال أثناء جائجة كورونا، بسبب تعرض المجتمع الأمريكي لشلل تام وعدم مباشرة المصالح الحكومية.

3% من الشعب الأمريكي شارك بعملية احتيال

وأشار إلى أن المحتالين يمثلون 3% من الشعب الأمريكي ولم يكن الشعب بأكمله من قام بعملية الاحتيال، مؤكدا أن حجم الخسائر كبير لكنه تم عن طريق مجموعات منظمة وعصابات، وتجاوزات على مستوى الأفراد.

وكشف أن الولايات المتحدة كانت تصرف إعانات أيضا للشركات المتوسطة أو الصغيرة قدرها 3.2 تريليون دولار للمساعدات ومنها جزء كبير 780 مليار دولار تم صرفه للموظفين وسداد فواتير الكهرباء والإيجار، متابعا أن بعض الشركات وضعت أسماء أقاربهم، وشركات أخرى وهمية أسسوها لتصرف لهم هذه الإعانات، وذلك لعدم وجود مراجعات خلال الجائحة.

وأشار مورجان إلى أنه تم القبض على 2300 شخص فقط من المحتالين، لافتا أنه جار البحث عن آخرين، وذلك لكثرة عدد المخالفات، وقلة عدد وكلاء النيابة.

وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من 1.7 مليون بفيروس كورونا في العالم بين 8 مايو - 4 يونيو، مشيرة إلى وفاة أكثر من 10.4 ألف، لتنخفض الوفيات بـ 47٪ مقارنة في الأيام الـ28 السابقة، وفق روسيا اليوم.

وأشار بيان المنظمة على موقعها الرسمي إلى أن عدد الإصابات انخفض بنسبة 38٪، وأنه تم تسجيل 1720356 حالة إصابة و10463 حالة وفاة في العالم خلال 4 أسابيع.

جاء ذلك خلال لقاءه مع برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” اليوم الإثنين.