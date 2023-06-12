القبض على شخص متهم بإنهاء حياة ابن عمه فى نجع حمادي

القت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على شخص متهم بقتل نجل عمه في قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، شمال المحافظة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي بضبط شخص متهم بقتل نجل عمه وهارب في قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، وتبين ضبط مهدي.ح، 35 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والتحفظ على المتهم.

يذكر أن المادة 238، من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.