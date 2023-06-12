عمرو أديب يتوقع إجراء انتخابات الرئاسة في فبراير أو مارس .. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر ستشهد انتخابات رئاسية سواء في فبراير أو مارس، مضيفًا: "البديهي لما يكون في انتخابات رئاسية بيكون فيه مرشحين ومنافسة بين أطراف لأنه مش استفتاء".

وأضاف أن من البديهي أن الرئيس الموجود سيترشح ضده أطراف، متابعًا: "لا يمكن هرشح نفسي قدام حد وهقول فيه شعر، يعني مثلا مش هترشح ضد عمرو أديب وبعدين أقول عمرو ده حد جميل وحد حلو، طب طالما هو كدة أنت جاي تعمل إيه".

عمرو أديب: طبيعي في انتخابات الرئاسة المرشحين يهاجموا بعض

وتابع: "طبيعي وبديهي أن الناس المرشحة نفسها في انتخابات الرئاسة هيهاجموا بعض بمعنى أنه هيهاجم الرئيس الموجود ويهاجم زملاءه الموجودين معاه، ودي حاجة بديهية أن أنا نازل علشان أنال من الجميع وأفوز أنا بالانتخابات".

وكانت آخر انتخابات رئاسية مصرية أجريت فى عام 2018 وهى رابع انتخابات رئاسية تعددية فى تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد أحداث 25 يناير، وكان من المقرر إجراؤها فى الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات فى مصر قدمت موعدها بحيث بدأت أولى إجراءاتها بتلقى طلبات الترشح فى 20 يناير 2018، وبعد غلق باب الترشح وانتهاء فترة التظلمات صار هناك مرشحين فقط هما عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى، وفاز السيسى بالانتخابات بنسبة 97% بحسب النتائج الرسمية.