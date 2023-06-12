عمر سيف النصر : اكتف أبو علاء تبحث سبل التطور مع شركة REEBOK العالمية

استقبلت إدارة شركة نيو اكتف للتجارة والتوريدات المالكة للعالمة التجارية "اكتف أبو علاء" وفدا من شركة REEBOK العالمية لبحث أوجه التعاون والتطور بينهم، وكان في استقبال الوفد عمر سيف النصر عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة

وأبدت الشركة الاعجاب الشديد بما وصلت اليه اكتف أبو علاء من تطور عام في مجال البيع بالتجزئة، وشهد اكتف أبو علاء تطورا كبيرا في هذا المجال.





وأكد عمر سيف النصر إيمان "اكتف أبو علاء" بأهمية تلبية احتياجات ومطالب المواطنين من خلال تطوير المنتجات، وهو ما يتضح جليا في وجود العديد من الشراكات التعاونية بين "اكتف بو علاء" والشركات العالمية مثل Reebok