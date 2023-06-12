المشدد 15 عاما لمتهم و3 سنوات لآخرين هتكوا عرض ميكانيكي

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عام، والسجن 3 سنوات لـ متهمين آخرين، وذلك في واقعة هتك عرض شاب بعد ضربه بالأسلحة وسرقة ممتلكاته بدائرة قسم بورفؤاد أول.

تعود أحداث الواقعة ليوم 19 من شهر سبتمبر من عام 2022.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني سرقة المنقولات، وكانت عبارة عن مبلغ مالي، وحافظة مستندات، وهاتف محمول، مملوكين للمجني عليه "م. م. إ"، وذلك عن طريق الإكراه، وأشهر المتهم الأول في وجهه سلاحاً أبيضاً خنجراً مهدداً إياه به وما أن قاومه حتى تعدى عليه الأخير بعدة طعنات بواسطة ذلك السلاح استقرت في مناطق متفرقة من جسده محدثا ما به من إصابات، مما بث في نفسه الرعب وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات، وإكراه المجني عليه على التوقيع على عدد 6 إيصالات أمانة وعقد ابتدائي، واحتجزا المتهمان المجني عليه بالوحدة السكنية وهتكا عرضه بالقوة والتهديد.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهم الثالث قد اشترك مع المتهمين عن طريق الاتفاق والتحريض، وتمت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض، وهدد كذلك المجني عليه بإفشاء المقطع المصور، لحمله على التنازل عن القضية محل التحقيق.

وجاءت أقوال المجني عليه، والذي يعمل ميكانيكي كراكات، بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ باقتحام المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول امرأة، وما أن دخلا مسكنه حتى أشهر المتهم الأول سلاحا أبيض خنجر وتعدى به عليه فأحدث به إصابات، وتمكن المتهمين الأول والثاني من هتك عرضه، وقاموا بالتقاط صور مخلة، وكذا إكراهه على توقيع 6 ايصالات أمانة وعقد بيع ابتدائي، وسرقوا مبلغ مالي وبعض المنقولات وحافظه مستندات.