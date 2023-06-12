ضخ اَلاف الأطنان من اللحوم في الأسواق قبل العيد .. 195 جنيها للكيلو

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخها لكمية كبيرة من اللحوم المستوردة من عدة دول، لافتة إلى أنها استقبلت أكثر من 25 ألف رأس ماشية من السودان وتنزانيا وجيبوتي وأوغندا.

وأضافت الوزارة أنه تم ضخ هذه الكميات من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والشوادر والمنافذ الأخرى، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتحرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع و الشوادر.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم ضخ نحو 1500 رأس ماشية على مستوي الجمهورية يوميا من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية في الوجه البحري والقبلي، بالإضافة إلي المنافذ الأخرى بسعر 195 جنيها للكيلو.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قامت بتفويض أعضاء لجنة الشراء المباشر بالتعاقد على الخراف الحية من التجار والموردين الذين سبق لهم التعامل مع الشركة، بأسعار أقل من السوق مع موافاة اللجنة بما تم الاتفاق عليه، لتوحيد أسعار البيع أسوة بما تم من إجراءات خلال عيد الأضحى في الأعوام السابقة.

وأضاف الوزير، أنه جار تحديد الأسعار والكميات في ضوء طلب الموردين تأجيلها لأخر وقت نظراً لحالة التذبذب في الأسعار بصفة شبه يومية.

وكشف المصيلحى عن وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة إلي التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لاستيراد لحوم ضأن مبردة من أوغندا بواقع 5 آلاف رأس علي أن يتم شحنها جوا ووصولها مصر خلال أيام.

ولفت وزير التموين إلي أنه سيتم إقامة 38 شادرا على مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.