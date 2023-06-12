المشدد 5 سنوات لعاملين متهمين بالاتجار في المخدرات

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حضوريًا بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لإدانتهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، وإحرازهما سلاحًا ناريًا وطلقات تستخدم لذات السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب

حملت القضية رقم 216 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 583 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "ياسر. ع. ف. ص"، 28 عامًا، و"هشام.ع.ف.ح"، 28 عامًا، ويقيمان بقرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما.

وتبين أنهما في يوم 5 يناير 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ أحرزا وحازا جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر عبارة عن 3 طلقات تستخدم في ذات السلاح.