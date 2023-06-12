مباحثات مصرية عراقية حول تعزيز التعاون فى الخدمة المدنية

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، محمود التميمى، رئيس مجلس الخدمة الاتحادى العراقى، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة والإصلاح الإدارى.

ورحب رئيس الجهاز بشقيقه محمود التميمى والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التى تجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر امتدادا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين أصحاب الحضارات والتاريخ العريق.

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

واستعرض رئيسا الجهاز والمجلس محاور ومجالات التعاون المتضمنة فى بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الجانبين قريبا، فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال الإدارة العامة.