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الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مباحثات مصرية عراقية حول تعزيز التعاون فى الخدمة المدنية

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ ورئيس مجلس الخدمة الاتحادى العراقى

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، محمود التميمى، رئيس مجلس الخدمة الاتحادى العراقى، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة والإصلاح الإدارى.

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رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ضيافة جامعة الزقازيق

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المركزي للتنظيم والإدارة يشارك ممثلا عن مصر في الاجتماع الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

ورحب رئيس الجهاز بشقيقه محمود التميمى والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التى تجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر امتدادا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين أصحاب الحضارات والتاريخ العريق.

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

 

واستعرض رئيسا الجهاز والمجلس محاور ومجالات التعاون المتضمنة فى بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الجانبين قريبا، فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال الإدارة العامة.

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