صحة الشرقية تكرم أبناء العاملين المتفوقين بمستشفى مشتول السوق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية استهدفت مستشفى مشتول السوق المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وتابع العمل بقسم الإستقبال والطوارئ، وبدء تفعيل التسجيل الالكتروني لحالات الدخول بالقسم.

وناظر وكيل الوزارة الحالات بالمستشفى، وتأكد من إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم، متفقدا الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والموجودة بقسم الإستقبال، والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتم التأكد من عدم وجود أي نواقص، ومن توفير كميات تكفى لـ ٤٨ ساعة عمل وفقاً لمتوسط التردد على الأقسام الطبية.

كما تفقد قسم الكلى الصناعى، وحرص على الاستماع إلى المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مؤكداً على إدارة المستشفى بأهمية التخزين الجيد لجراكن الباى كارب المستخدمة بالقسم، وفقاً لمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

واطمأن الدكتور هشام مسعود على الحالة الصحية للمرضى بقسم العناية المركزة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بها، كما قام بمناظرة الملفات الطبية والتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية بالسجلات، ومن استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية للمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما ناقش مع إدارة المستشفى، مقترح باستغلال بعض الغرف المجاورة للعناية، وضمها لها، لزيادة القدرة الاستيعابية للمرضى، هذا بالإضافة إلى دراسة تفعيل قسم أسنان للأطفال.

وشارك وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في حفل تكريم المتفوقين دراسياً من أبناء العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين وعمال، الحاصلين على الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، معرباً عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه الاحتفالية، وعن امتنانه بالدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، وما تحمله من عبء كبير في تربية أبنائها، مقدماً التهنئة لجميع الطلبة والطالبات المتفوقين دراسياً، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والتقدم في حياتهم العلمية القادمة ومن ثم العملية، بما يساهم فى إنشاء مواطن صالح يخدم نفسه ووطنه ومجتمعه.