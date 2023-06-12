12 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد فى انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

تجرى يوم السبت القادم انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، حيث يتنافسون عدد 12 مرشحا على 8 مقاعد، وذلك فى 8 لجان داخل المحافظة.

وتخوض قائمة " عطاء بلا حدود " المنافسة وتضم 8 مرشحين وهم المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة الحالى وهو مهندس مدنى ويعمل فى مجال الإستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والإستثمار العقارى وتجارة المعدات الثقيلة)، والنائب أحمد الحديدى عضو مجلس النواب ويعمل فى مجال تجارة الأسماك، والمحاسب السيد حمد التهامى سكرتير الغرفة الحالى ويعمل فى مجال الإستثمارات العقارية وتصنيع وتجارة مواد البناء، والنائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ وأمين صندوق الغرفة الحالى ويعمل فى مجال المقاولات المتكاملة والتوريدات، والدكتور حاتم المير أمين صندوق مساعد الغرفة الحالى ويعمل بمجال الإستيراد والتصدير، والمحاسب سامى سلطان نائب رئيس الغرفة الحالى ورئيس شعبة المواد البترولية ويعمل بمجال مستودعات البوتاجاز والتجارة، والدكتور مدحت الفيومى نائب رئيس الغرفة الحالى ويعمل بمجالات تجارة الحلوى والإستيراد والتصدير، والنائب وليد فرعون عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة الغرفة الحالى ويعمل بمجالات مضارب الأرز.

بينما ينافس تلك القائمة عدد 4 مرشحين آخرين وهم إبراهيم رفعت حسيب ويعمل بمجال إنتاج وتصنيع الخبز البلدى والشامى، وحسن الحنفى الناغى ويعمل بمجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات والخدمات التكنولوجية، وعقيل محمد ابراهيم وشهرته أشرف محسن قومسيونجى خضر وفاكهة، ومحمد السيد جاد صاحب مقهى ومزادات عامة وتصدير.

وتجرى الإنتخابات تحت إشراف قضائى كامل فى عدد 8 لجان الأولى رئيسية والآخرين فرعية وهى

لجنة رقم 1 ومقرها النادى الإجتماعى باستاد المنصورة الرياضى وتشمل ناخبى بندر ومركز المنصورة

لجنة رقم 2 ومقرها النادى الإجتماعى باستاد المنصورة وتشمل باقى ناخبى بندر ومركز المنصورة

لجنة رقم 3 ومقرها مجلس مدينة طلخا وتشمل ناخبى بندر ومركز طلخا وبندر ومركز بلقاس وبندر ومركز نبروه والستامونى وجمصة

لجنة رقم 4 ومقرها قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين وتشمل ناخبى بندر ومركز السنبلاوين وبندر ومركز تمى الأمديد وبندر ومركز أجا

لجنة رقم 5 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر وتشمل ناخبى بندر ومركز ميت غمر

لجنة رقم 6 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس وتشمل ناخبى بندر ومركز دكرنس وبنى عبيد وشربين.

لجنة رقم 7 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر وتشمل ناخبى بندر ومركز منية النصر والكردى وميت سلسيل

لجنة رقم 8 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة وتشمل ناخبى بندر ومركز المنزلة والجمالية والمطرية.