الحرائق تلتهم منازل السكان في كندا.. فيديو

عاد سكان مقاطعة نوفا سكوشا إلى منازلهم فوجدوها رماد بعد أن التهمتها الحرائق المستعرة في كندا، وذلك بعد عودتهم بعد إجلائهم بسبب الحرائق.

قال أحد المواطنين أن منزله على بعد 500 متر من الطريق، طريق بلدة "يانكي" احترق تماما على الأرض، مضيفا: "نحن نقف هنا في حضانة للأطفال تعود لنا، لقد احترق المبنى بالكامل".

ووصف سكان المنطقة أهوال ما قبل الإجلاء، فما أن اشتموا رائحة الدخان في ساعات الليل المتأخرة حتى باغتتهم النيران بالقرب من أماكن سكنهم.

وتابع مواطن آخر أنه: "عند الرابعة فجرا كامن مجمعنا مليئا بالدخان، وعند الساعة السادسة صباحا تم إخلاؤنا وأمسكنا بما استطعنا وركضنا كانت بيوتنا تحنرق في ذلك الوقت".

وتم إجلاء نحو 30 ألف شخص من بيوتهم في أنحاء البلاد، بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت آلاف الكيلومترات وسط مخاوف من استمرارها في فصل الصيف في ظل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

تغير المناخ يشعل الحرائق في كندا

وتعرضت دولة كندا لظواهر مناخية متطرفة بزيادة شدة وتواتر الاحتباس الحراري خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ظهور حرائق غابات غير مسبوقة في مقاطعة نوفا سكوشا شرق البلاد، وأجلت السلطات الآلاف من سكان ضواحي مدينة هاليفاكس بسبب الحرائق.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس وزراء نوفا سكوشا، تيم هيوستن، إن المقاطعة تمر بأزمة وأنهم يحتاجون إلى أي دعم يمكن الحصول عليه.

ووصف رئيس الحكومة الفيدرالية الكندية، جاستن ترودو، الوضع بأنه "مفجع" وأكد تقديم دعم راسخ للمقاطعة.

تتدفق المساعدات على المقاطعة، بما في ذلك إرسال شاحنات لإطفاء الحرائق من أونتاريو وإرسال إطفائيين من الولايات المتحدة للمساعدة في إخماد الحرائق.

وبدعم من الجهود المشتركة، جهزت مناطق كندية مجاورة عشرات الطائرات المتخصصة في مكافحة الحرائق، وانضم أفراد من خفر السواحل إلى جهود إخماد النيران. وقال رئيس بلدية مدينة هاليفاكس، مايك سافاج، إن الناس متعبون ومحبطون وخائفون.

ووصل الدخان المُنبعث من الحرائق في سكوشا نوفا إلى ساحل الولايات المتحدة المطل على المحيط الأطلسي، مما تسبب في بلوغ نسبة تلوث الهواء في ولاية نيوجيرسي وفي أجزاء من ولاية بنسلفانيا، مستويات مرتفعة للغاية.