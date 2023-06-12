وفاة فلاح وزوجته على يد جارهما بسبب خلافات مالية (تفاصيل)

جريمة قتل بشعة شهدتها قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا، ، بمحافظة الدقهلية، عندما قام شخص بذبح فلاح وزوجته بسبب وجود خلافات مالية مما أحدث ذعرا كبيرا وسط أهل القرية

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز أحا بقيام أمجد ع ا 45 سنة، عامل مقيم بقرية ميت العامل بذبح خليل رمضان ابراهيم الغريب54 سنة وزوجته امل جبريل 45سنة فبسطينية الجنسية بسكين

صرخ الجيران الحقونا بالإسعاف" وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقلهما لمستشفى أجا المركزى فى محاولة لإنقاذهما لكن لسوء حالتهما ، لفظ أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما بجروح ذبحية غائرة فى الرقبة والصدر والبطن وقد تمكن الأهالى من ضبط الجانى.

وتم تشكيل فريق بحث تحت اشراف مدير إدارة البحث الجنائي بالدقهلية لمعرفة الأسباب والدوافع لارتكاب الجريمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة كشف ملابسات الواقعة كما أمرت باستدعاء الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف على جثتا المجني عليهما لمعرفة سبب الوفاة، .