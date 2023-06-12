سماح أنور تعلن اعتزال السوشيال ميديا

فاجأت الفنانة سماح أنور، جمهورها بفيديو عبر حسابها على إنستجرام أعلنت خلاله اعتزال الظهور على السوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة.

أكدت سماح أنور من خلال الفيديو قائلة: "لن أظهر مرة أخرى بطريقة الفيديو، واكتفى بالظهور من خلال فنى وأعمالى الفنية وأعتقد أنكم تحبون تلك الأعمال، والمتابعات لأخبارى عن طريق وسائل الإعلام".

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واختتمت سماح أنور "بشكر كل جمهورى العظيم خلال السنين إللى فاتت، وبشكر كل الناس إللى دعمتنى ووقفت جنبى وشكراً ليكوا من كل قلبى، وأتمنى ليكم كل الخير والسعادة يارب" .

قدمت سماح أنور العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم"السجينتان" ، "أبو كرتونه" ، "إمرأة واحده لا تكفى" ، "ليلة عسل" ، "المشاغبات فى خطر" ، "الكلبشات" ، ومسلسل"أوراق مصرية" ، "رجل فى زمن العولمة" ، "الحساب" .

الصندوق

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سماح أنور مسلسل "الصندوق" فى الموسم الرمضانى بطولة أحمد داش، هدى المفتى، سماح أنور، على قاسم والإخراج مروان عبد المنعم.

سماح أنور

وكانت ظهرت الفنانة سماح انور، بإطلالة غريبة، بعد نشرها صورا خلال حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور الشهير “انستجرام”.

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ووصف النشطاء الصور، بأنها “لوك غريب لم يعتادوه من الفنانة سماح أنور”، قائلين: مش عرفناها.

بطن الحوت

وتستعد سماح أنور خلال الأيام المقبلة لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "بطن الحوت" المكون من 15 حلقة، ومن بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبوالروس، وآية عبدالرازق، وضيوف شرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

سماح أنور

وشاركت سماح أنور في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل الصندوق المكون من 15 حلقة وبطولة أحمد داش هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، كريم سرور، بسام رجب، محمد التاجى، كريمة منصور، وعدد من ضيوف الشرف، منهم ريهام عبد الغفور، تارا عماد، أحمد خالد صالح من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.