القوافل البيطرية تواصل حملات علاج الماشية بالإسماعيلية

حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف وكيل مديرية الطب البيطري، باستكمال القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية حرصًا على خدمة المواطنين في أماكنهم.

وفي إطار ذلك، قامت المديرية اليوم الاثنين، بتوجيه قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بقرية العنتبلية بمركز ومدينة أبوصوير.

وخلال القافلة تم علاج عدد ٦٢ من الأبقار ٦٢، وعدد ٢٩ من الجاموس، و٣ من الماعز، و عدد ٤٠٠ من الدواجن.

وتستمر القوافل البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها وتوفير العلاج اللازم لها.