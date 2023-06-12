فضائيات مصر تحتفل باليوم العالمي للطعمية

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة، عن حبها للطعمية في اليوم العالمي للفلافل (الطعمية)، مؤكدة أنها تعتبر أكلة شعبية كبيرة في مصر، ولا يوجد مثيل لها في العالم.

الطعمية

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أنها تحب تناول الطعمية بالبيض، وأن مصر بها أطعمة لا مثيل لها، والفلافل عندنا تسمى طعمية في مصر.

وأشارت إلى أنها تحب الطعمية في العيش الشامي وليس في العيش البلدي، وأنها تضع طعمية واحدة وبيضة مسلوقة بالإضافة إلى جبنة رومي وجرجير ومعه شاي بلبن.

الطعمية

ويصادف 12 من يونيو من كل عام الاحتفال بيوم الفلافل العالمي، وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي، استخدام وسم "International Falafel Day" لينشر الكثير من مستخدمي المنصات صورا لهم وهم يتناولن الفلافل.