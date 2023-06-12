ورشة عمل بمكتبة مصر بدمنهور عن "إعداد الخطط السكانية "

نظم فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة ، ورشة عمل علي مدار يومي الأحد والإثنين 11 - 12 يونيو بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بعنوان "إعداد الخطط السكانية للمحافظة" حاضر فيها الدكتورة سحر يوسف - مدير الإدارة المركزية للتخطيط بالأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان ،والدكتور صالح إبراهيم - مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحيرة ،وبحضور كافة ممثلي الجهات والمديريات بالمحافظة (التربية والتعليم، الشباب والرياضة، إدارة تنظيم الأسرة ومحو الأمية، الأزهر الشريف، الكنيسة، الأوقاف، مركز الإعلام، إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، المجلس القومي للمرأة، التأمين الصحي، الجمعيات الأهلية، التضامن الإجتماعي، جامعة دمنهور والقوى العاملة )

وذلك تحت رعاية الدكتورالدكتور طارق توفيق - نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،وفى إطار استعدادات المجلس القومي للسكان لإصدار الخطة السكانية السنوية للمحافظة 2023 - 2024 .

حيث هدفت ورشة العمل إلى التعاون مع كافة الجهات الشريكة في العمل السكاني بالمحافظة "حكومي وأهلي" لتقديم الدعم الفني لكافة الجهات وتحقيق المستهدفات التنموية وتحسين الخصائص السكانية ومؤشرات المحافظة .

كما تم تنفيذ ورش عمل على كيفية عمل الخطط السكانية في ظل توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية من خلال تحقيق خمسة محاور رئيسة وهي : خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، الشباب والمراهقين ،التعليم ،المعرفة والوعي المجتمعي ،تمكين المرأة ،بهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن البحراوي والمساهمة في تحديد أولوياته وإشباع احتياجاته .

وقد شارك في تنظيم الورشة الدكتور أحمد كشك - مسئول التخطيط بالمجلس القومي للسكان بالبحيرة ،و محمد عطا الله - مسئول المعلومات بالمجلس القومي للسكان بالبحيرة .

وإنتهت الورشة بعدة توصيات أهمها وضع أهداف واقعية تتناسب مع طبيعة المحافظة واحتياجات المواطن البحراوي وكذا الأنشطة التي تحقق تلك الأهداف .