مي حلمي تثير الجدل في دبي بملابس مثيرة (شاهد)

خطفت مي حلمي الأنظار بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها في دبي وهي تستمتع بالأجواء داخل أحد المطاعم، وكعادتها شاركت متابعيها بصورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

مي حلمي تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مثيرة

وبدت مي حلمي بلوك مثير، حيث ارتدت توب قصير باللون الأبيض،مكشوف البطن والظهر، ومُزين بتطريزات ملونة في نهاية الأكمام، فيما نسقت عليه بنطلون فضفاض "هاي ويست" باللون الأسود، وانتعلت حذاء ذا كعب عالِ بنفس اللون، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

مي حلمي

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي حلمي تسريحة بسيطة، إذ تركت خصلات شعرها الويفي اللامع تتطاير في الهواء، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الكاشمير اللامع، مما عكس جمال ملامحها.

مي حلمي تشمت في مرتضى منصور: الشرف خط أحمر

على صعيد آخر، كانت مي حلمي قد وجهت رسالة توبيخ شديدة اللهجة للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعليقًا على الحكم الصادر ضده من محكمة النقض، لمدة شهر واجب النفاذ، وسنة مع إيقاف التنفيذ، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مي حلمي ومرتضى منصور

مي حلمي بعد سجن مرتضى منصور: "ربك قادر يعز من يشاء ويذل من يشاء"

نشرت مي حلمي مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامجها "الحكم"، المُذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، لافتة أنها قديمة منذ إلى 3 أشهر مضت، وأرفقهتا بتعليق: "قلتها من ٣ أشهر هتفرج عليك قريب كل كبير في أكبر منه والأكبر هو ربك قادر يعز من يشاء ويذل من يشاء، قولتلك هتفرج عليك وأنا بقول ويذل من يشاء وجاءت عدالة السماء".

وقالت مي في الفيديو: "ولكن كله إلا الشرف والعرض، خط أحمر إنك تمسه، يا أعمى القلب والعين، بيبقى عندك مُسلمات، متخربش بيت متخربش حياة متعرفش فيها إيه، ما هو كل كبير ليه كبير، وكل أكبر في أكبر منه، والأكبر من كل دول هو ربك، قادر يُعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنا هتفرج عليك لما أجي أقول ويُذل من يشاء".